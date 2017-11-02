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Виробникам алкоголю можуть надати знижки на спирт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" звернеться до Антимонопольного комітету України для отримання роз'яснень про можливість надавати знижки покупцям спирту. Про це йшла мова в ході зустрічі керівництва держпідприємства з операторами горілчаного ринку, передає УНН з посиланням на прес-службу "Укрспирту".

“Юристи ДП "Укрспирт" працюють над підготовкою звернення до Антимонопольного комітету України для одержання висновку в формі рекомендаційного роз’яснення щодо відповідності законодавству України можливості ДП "Укрспирт" надавати знижки своїм покупцям”, — йдеться в повідомленні.

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Єдині критерії для застосування розміру знижки для всіх покупців “Укрспирт” пропонує визначити диференційно в залежності від середньорічного обсягу реалізації етилового спирту за підсумками 2016-2017 років.

“Для покупців, які за підсумками 2016-2017 років придбали для власного виробництва спирт за умови дотримання узгодженого сторонами плану відвантаження спирту на попередній місяць з відхиленням не більше ”мінус“ 10% (згідно з умовами укладених договорів на 2018 рік) і за умови здійснення оплати протягом перших семи банківських днів, знижка складе 5%, а з восьмого банкового дня — 3% після узгодження цього питання в антимонопольному комітеті”, - підкреслили в" Укрспирті ".

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, з нового року горілка коштуватиме мінімум 91 грн. Це пов’язано з намірами влади знову підняти акцизи на алкоголь. Відповідний законопроект КМУ вже зареєстрований в Раді.

Разом з тим, в парламенті також зареєстрований законопроект авторства нардепів, який навпаки пропонує знизити акцизні ставки для алкогольних напоїв до рівня економічно обґрунтованих.

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