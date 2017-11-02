Производителям алкоголя могут предоставить скидки на спирт

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 7626 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 68956 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135158 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109302 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111556 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109283 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101805 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106206 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102917 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Производителям алкоголя могут предоставить скидки на спирт

Производителям алкоголя могут предоставить скидки на спирт

Киев  •  УНН

 • 7553 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" обратится в Антимонопольный комитет Украины для получения разъяснений о возможности предоставлять скидки покупателям спирта. Об этом шла речь в ходе встречи руководства госпредприятия с операторами водочного рынка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".

"Юристы ГП "Укрспирт" работают над подготовкой обращения в Антимонопольный комитет Украины для получения заключения в форме рекомендательного разъяснения относительно соответствия законодательству Украины возможности ГП "Укрспирт" предоставлять скидки своим покупателям", – говорится в сообщении.

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Единые критерии для применения размера скидки для всех покупателей «Укрспирт» предлагает определить дифференциально в зависимости от среднегодового объема реализации этилового спирта по итогам 2016-2017 годов.

"Для покупателей, которые по итогам 2016-2017 годов приобрели для собственного производства спирт при условии соблюдения согласованного сторонами плана отгрузки спирта на предыдущий месяц с отклонением не более "минус" 10% (согласно условиям заключенных договоров на 2018 год) и при условии осуществления оплаты в течение первых семи банковских дней, скидка составит 5%, а с восьмого банкового дня – 3% после согласования данного вопроса в антимонопольном комитете", – подчеркнули в «Укрспирте».

Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, c нового года водка будет стоить минимум 91 грн. Это связано с намерениями властей снова поднять акцизы на алкоголь. Соответствующий законопроект КМУ уже зарегистрирован в Раде.

Вместе с тем, в Парламенте также зарегистрирован законопроект авторства нардепов, который наоборот предлагает снизить акцизные ставки для алкогольных напитков до уровня экономически обоснованных.

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