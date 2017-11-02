Производителям алкоголя могут предоставить скидки на спирт

"Юристы ГП "Укрспирт" работают над подготовкой обращения в Антимонопольный комитет Украины для получения заключения в форме рекомендательного разъяснения относительно соответствия законодательству Украины возможности ГП "Укрспирт" предоставлять скидки своим покупателям", – говорится в сообщении.

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Единые критерии для применения размера скидки для всех покупателей «Укрспирт» предлагает определить дифференциально в зависимости от среднегодового объема реализации этилового спирта по итогам 2016-2017 годов.

"Для покупателей, которые по итогам 2016-2017 годов приобрели для собственного производства спирт при условии соблюдения согласованного сторонами плана отгрузки спирта на предыдущий месяц с отклонением не более "минус" 10% (согласно условиям заключенных договоров на 2018 год) и при условии осуществления оплаты в течение первых семи банковских дней, скидка составит 5%, а с восьмого банкового дня – 3% после согласования данного вопроса в антимонопольном комитете", – подчеркнули в «Укрспирте».

Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, c нового года водка будет стоить минимум 91 грн. Это связано с намерениями властей снова поднять акцизы на алкоголь. Соответствующий законопроект КМУ уже зарегистрирован в Раде.

Вместе с тем, в Парламенте также зарегистрирован законопроект авторства нардепов, который наоборот предлагает снизить акцизные ставки для алкогольных напитков до уровня экономически обоснованных.