Вірменська опозиція відкинула пропозицію Саргсяна про діалог
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Опозиційний депутат парламенту Вірменії Нікола Пашинян відкинув пропозицію прем'єр-міністра Сержа Саргсяна сісти за стіл переговорів і почати політичний діалог. Про це повідомило видання Minval, передає УНН.
"Ми готові обговорити з ним лише умови його відходу. Це не діалог. Ми готові обговорити лише умови його відставки. Ми хочемо, щоб перехід влади до народу відбувся максимально гладко", - сказав Н.Пашінян.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян закликав опозиційного депутата Нікола Пашиняна до негайних переговорів.
Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, в Єревані повинен був відбутися черговий мітинг, однак поліція перешкодила проведенню ходи.
У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.