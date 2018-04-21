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Армянская оппозиция отвергла предложение Саргсяна о диалоге

Киев • УНН

 • 8830 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Оппозиционный депутат парламента Армении Никола Пашинян отверг предложение премьер-министра Сержа Саргсяна сесть за стол переговоров и начать политический диалог. Об этом сообщило издание Minval, передает УНН.

Армянская оппозиция отвергла предложение Саргсяна о диалоге

"Мы готовы обсудить с ним лишь условия его ухода. Это не диалог. Мы готовы обсудить только условия его отставки. Мы хотим, чтобы переход власти к народу состоялся максимально гладко", - сказал Н.Пашинян.

Как сообщал УНН, премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал оппозиционного депутата Никола Пашиняна к немедленным переговорам.

Напомним, сегодня, 21 апреля, в Ереване должен был состояться очередной митинг, однако полиция помешала проведению шествия.

В Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

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