Армянская оппозиция отвергла предложение Саргсяна о диалоге

"Мы готовы обсудить с ним лишь условия его ухода. Это не диалог. Мы готовы обсудить только условия его отставки. Мы хотим, чтобы переход власти к народу состоялся максимально гладко", - сказал Н.Пашинян.

Как сообщал УНН, премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал оппозиционного депутата Никола Пашиняна к немедленным переговорам.

Напомним, сегодня, 21 апреля, в Ереване должен был состояться очередной митинг, однако полиция помешала проведению шествия.

В Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.