Вірменська делегація в ПАЧЕС покинула засідання у Києві в знак протесту

"До початку відкриття 50-ї ювілейної сесії Асамблеї, коли члени делегацій чекали в залі близько години, з'ясувалося, що з ініціативи Генерального секретаря ПАЧЕС і керівника української делегації глави всіх делегацій були зібрані для обговорення якогось питання. Тільки керівник делегації НС РА не був запрошений на це обговорення. Ми кваліфікуємо це як образу не тільки вірменської делегації, але і всіх делегацій і загальної структури.

За 25-річну історію ПАЧЕС подібного випадку ніколи не було, і ми оцінюємо цю практику як порушення традицій і сутності структури. Такий стиль роботи неприйнятний для будь-якої парламентської асамблеї. В знак протесту вірменська делегація покинула залу Асамблеї.

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Пізніше з'ясувалося, що в результаті вищезазначеного обговорення в декларацію внесено зміну про існуючі в регіоні конфлікти, що повністю суперечить комплексному принципу міжнародного права - незастосування сили і погрози силою, територіальної цілісності і права народів на вільне самовизначення", - йдеться в заяві.

Нагодаємо, Росію не запросили на засідання ПАЧЕС.