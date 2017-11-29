Армянская делегация в ПАЧЭС покинула заседание в Киеве в знак протеста

“К началу открытия 50-й юбилейной сессии Ассамблеи, когда члены делегаций ждали в зале около часа, выяснилось, что по инициативе Генерального секретаря ПАЧЭС и руководителя украинской делегации главы всех делегаций были собраны для обсуждения какого-то вопроса. Только руководитель делегации НС РА не был приглашен на это обсуждение. Мы квалифицируем это как оскорбление не только армянской делегации, но и всех делегаций и общей структуры.

За 25-летнюю историю ПАЧЭС подобного случая никогда не было, и мы оцениваем эту практику как нарушение традиций и сущности структуры. Такой стиль работы неприемлем и предосудителен для любой парламентской ассамблеи. В знак протеста армянская делегация покинула зал Ассамблеи.

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Позже выяснилось, что в итоге вышеупомянутого обсуждения в декларацию внесено изменение о существующих в регионе конфликтах, что полностью противоречит комплексному принципу международного права — неприменению силы и угрозы силы, территориальной целостности и права народов на свободное самоопределение”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, Россию не пригласили на заседание ПАЧЭС.