Вірменія блокувала продовження мандату СММ ОБСЄ в Україні - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вірменія була серед держав-учасниць ОБСЄ, які блокували рішення про продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців. Про це сказав віцепрем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі передачі “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
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“В середу під знаком питання стояла можливість припинення місії СММ ОБСЄ, бо воно блокувалось до останнього дня. І у середу, у день засідання Тристоронньої контактної групи, було таки подолано вето деяких країн, наприклад Вірменії (під чиїм впливом знаходиться країна — вгадайте самі), і було продовжено мандат СММ ОБСЄ”, — сказав Резніков.
Контекст
Постійна рада ОБСЄ на засіданні у середу ухвалила рішення про продовження мандату спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні на один рік — до 31 березня 2022 року.
Минулого тижня Міністерство закордонних справ повідомило про те, що деякі держави-учасниці ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії на наступні 12 місяців.