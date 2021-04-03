Вірменія блокувала продовження мандату СММ ОБСЄ в Україні - Резніков

Цитата

“В середу під знаком питання стояла можливість припинення місії СММ ОБСЄ, бо воно блокувалось до останнього дня. І у середу, у день засідання Тристоронньої контактної групи, було таки подолано вето деяких країн, наприклад Вірменії (під чиїм впливом знаходиться країна — вгадайте самі), і було продовжено мандат СММ ОБСЄ”, — сказав Резніков.

Контекст

Постійна рада ОБСЄ на засіданні у середу ухвалила рішення про продовження мандату спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні на один рік — до 31 березня 2022 року.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ повідомило про те, що деякі держави-учасниці ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії на наступні 12 місяців.