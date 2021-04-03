Армения блокировала продление мандата СММ ОБСЕ в Украине - Резников

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“В среду под вопросом стояла возможность прекращения миссии СММ ОБСЕ, потому что оно блокировалось до последнего дня. И в среду, в день заседания Трехсторонней контактной группы, было таки преодолено вето некоторых стран, например Армении (под чьим влиянием находится страна — угадайте сами), и был продлен мандат СММ ОБСЕ”, — сказал Резников.

Контекст

Постоянный совет ОБСЕ на заседании в среду принял решение о продлении мандата специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине на один год — до 31 марта 2022 года.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел сообщило о том, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии на следующие 12 месяцев.