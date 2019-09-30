Вирішувати проблему короткострокової ліквідності вторинного ринку потрібно вже зараз - ICU

$41.400.13
45.840.29
ukru
Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
Ексклюзив
15:51 • 5062 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 19944 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 39988 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 52956 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 110907 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 78445 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 65254 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 293034 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174732 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142200 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
30%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 85751 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 81449 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 33043 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 48537 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 20085 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 110910 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 293035 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 230644 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 344768 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 360000 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 1930 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 10201 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 12393 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 11693 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 21015 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Вирішувати проблему короткострокової ліквідності вторинного ринку потрібно вже зараз - ICU

Київ • УНН

 • 20619 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Оптимізм, пов’язаний з безпрецедентним зростанням портфеля нерезидентів, не повинен заважати вирішенню проблеми низької ліквідності вторинного ринку. Про це сказав трейдер групи ICU Сергій Бєляєв на Українському Фінансовому Форумі 27 вересня в Києві, передає УНН.

Вирішувати проблему короткострокової ліквідності вторинного ринку потрібно вже зараз - ICU

“Поточний портфель нерезидентів, які володіють локальним держборгом, перевищив 4 млрд дол. на цьому тижні. Це однозначний позитив, однак хочу нагадати про ситуацію, що сталася на початку 2018 року. Тоді портфель нерезидентів був на рівні 5,2 млрд грн, а вже до березня він досяг своїх пікових значень, близьких до 15 млрд грн. Однак восени, на тлі традиційних сезонних чинників у вигляді ослаблення курсу гривні, підвищення ставок, скорочення міжбанківської валютної ліквідності, нерезиденти стали більш активно виходити з інвестицій в локальний держборг. У зв’язку з цим ставки на локальному ринку зросли на 3-5% за короткий період”, — нагадав Сергій Бєляєв.

На думку трейдера, це все сталося через дуже низьку ліквідність вторинного ринку. Одним з потенційних джерел ліквідності він назвав запровадження механізму біржового РЕПО через центрального контрагента.

“Це зніме питання лімітів на контрагента для банків, підвищить довіру до інструменту і пожвавить ринок в цілому. Цього року банки інвестують в депозитні сертифікати НБУ в середньому 50 млрд грн щодня. Частина цих грошей може перетекти на ресурсний ринок”, — пояснив представник ICU.

Крім того, істотно підвищити ліквідність ринку може впровадження практики проведення аукціонів РЕПО з Держказначейством. До того ж, це дозволило б Міністерству фінансів компенсувати частину витрат на обслуговування держборгу.

“Наприклад, на початок вересня залишок казначейського рахунку перевищив 60 млрд грн, і я сумніваюся, що всередині місяця він наближався до нульових значень”, — сказав Сергій Бєляєв.

У той же час в ICU вважають, що проблема довгострокової ліквідності, яка дозволить підтримати ринок держборгу в тривалій перспективі, вимагає більш системних рішень з боку уряду та регуляторів.

Довідка: Український Фінансовий Форум (Ukrainian Financial Forum) — одна з головних фінансових подій України. Форум був ініційований групою ICU в 2014 році і проводиться нею щорічно для пожвавлення економічної дискусії в Україні та залучення провідних світових фахівців до обговорення необхідних країні економічних змін.

Група ICU — незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована у 2006 році спеціалістами з ING група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням знаходяться активи у розмірі більше 500 млн доларів США. Нинішня стратегія ICU передбачає значні інвестиції у венчурні проекти та проблемний борг. Засновники ICU — Макар Пасенюк и Костянтин Стеценко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$63.91
Bitcoin
$82,509.80
S&P 500
$5,287.21
Tesla
$244.90
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,258.29
Ethereum
$1,565.41