Вирішувати проблему короткострокової ліквідності вторинного ринку потрібно вже зараз - ICU

“Поточний портфель нерезидентів, які володіють локальним держборгом, перевищив 4 млрд дол. на цьому тижні. Це однозначний позитив, однак хочу нагадати про ситуацію, що сталася на початку 2018 року. Тоді портфель нерезидентів був на рівні 5,2 млрд грн, а вже до березня він досяг своїх пікових значень, близьких до 15 млрд грн. Однак восени, на тлі традиційних сезонних чинників у вигляді ослаблення курсу гривні, підвищення ставок, скорочення міжбанківської валютної ліквідності, нерезиденти стали більш активно виходити з інвестицій в локальний держборг. У зв’язку з цим ставки на локальному ринку зросли на 3-5% за короткий період”, — нагадав Сергій Бєляєв.

На думку трейдера, це все сталося через дуже низьку ліквідність вторинного ринку. Одним з потенційних джерел ліквідності він назвав запровадження механізму біржового РЕПО через центрального контрагента.

“Це зніме питання лімітів на контрагента для банків, підвищить довіру до інструменту і пожвавить ринок в цілому. Цього року банки інвестують в депозитні сертифікати НБУ в середньому 50 млрд грн щодня. Частина цих грошей може перетекти на ресурсний ринок”, — пояснив представник ICU.

Крім того, істотно підвищити ліквідність ринку може впровадження практики проведення аукціонів РЕПО з Держказначейством. До того ж, це дозволило б Міністерству фінансів компенсувати частину витрат на обслуговування держборгу.

“Наприклад, на початок вересня залишок казначейського рахунку перевищив 60 млрд грн, і я сумніваюся, що всередині місяця він наближався до нульових значень”, — сказав Сергій Бєляєв.

У той же час в ICU вважають, що проблема довгострокової ліквідності, яка дозволить підтримати ринок держборгу в тривалій перспективі, вимагає більш системних рішень з боку уряду та регуляторів.

Довідка: Український Фінансовий Форум (Ukrainian Financial Forum) — одна з головних фінансових подій України. Форум був ініційований групою ICU в 2014 році і проводиться нею щорічно для пожвавлення економічної дискусії в Україні та залучення провідних світових фахівців до обговорення необхідних країні економічних змін.

Група ICU — незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована у 2006 році спеціалістами з ING група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням знаходяться активи у розмірі більше 500 млн доларів США. Нинішня стратегія ICU передбачає значні інвестиції у венчурні проекти та проблемний борг. Засновники ICU — Макар Пасенюк и Костянтин Стеценко.