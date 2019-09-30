Решать проблему краткосрочной ликвидности вторичного рынка нужно уже сейчас – ICU

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 49744 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 102841 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 96061 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 150869 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 200387 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 180976 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 226992 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204027 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 458412 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 236619 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 88087 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 26220 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 56550 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 29896 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 54510 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 223001 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 205409 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 291418 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 458412 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 556273 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 150869 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 69684 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 66776 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 72631 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 102973 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Решать проблему краткосрочной ликвидности вторичного рынка нужно уже сейчас – ICU

Киев • УНН

 • 20619 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Оптимизм, связанный с беспрецедентным ростом портфеля нерезидентов, не должен мешать решению проблемы низкой ликвидности вторичного рынка. Об этом сказал трейдер группы ICU Сергей Беляев на Украинском Финансовом Форуме 27 сентября в Киеве, передает УНН.

Решать проблему краткосрочной ликвидности вторичного рынка нужно уже сейчас – ICU

“Текущий портфель нерезидентов, владеющих локальным госдолгом, превысил 4 млрд долл. на этой неделе. Это однозначный позитив, однако хочу напомнить о ситуации, случившейся в начале 2018 года. Тогда портфель нерезидентов был на уровне 5,2 млрд грн, а уже к марту он достиг своих пиковых значений, близких к 15 млрд грн. Однако осенью, на фоне традиционных сезонных факторов в виде ослабления курса гривны, повышения ставок, сокращения межбанковской денежной ликвидности, нерезиденты стали более активно выходить из инвестиций в локальный госдолг. В связи с этим ставки на локальном рынке выросли на 3-5% за короткий период”, — напомнил Сергей Беляев.

По мнению трейдера, это все случилось по причине очень низкой ликвидности вторичного рынка. Одним из потенциальных источников ликвидности он назвал внедрение механизма биржевого РЕПО через центрального контрагента.

“Это снимет вопрос лимитов на контрагента для банков, повысит доверие к инструменту и оживит рынок в целом. В этом году банки инвестируют в депозитные сертификаты НБУ в среднем 50 млрд грн ежедневно. Часть этих денег может перетечь на ресурсный рынок”, — пояснил представитель ICU.

Кроме того, существенно повысить ликвидность рынка может внедрение практики проведения аукционов РЕПО с госказначейством. К тому же, это позволило бы Министерству финансов компенсировать часть затрат на обслуживание госдолга.

“Например, на начало сентября остаток казначейского счета превысил 60 млрд грн, и я сомневаюсь, что внутри месяца он приближался к нулевым значениям”, — сказал Сергей Беляев.

В то же время в ICU считают, что проблема долгосрочной ликвидности, которая позволит поддержать рынок госдолга в более длительной перспективе, требует более системных решений со стороны правительства и регуляторов.

Справка: Украинский Финансовый Форум (Ukrainian Financial Forum) — одно из главных финансовых событий Украины. Форум был инициирован группой ICU в 2014 году и проводится ею ежегодно для оживления экономической дискуссии в Украине и привлечения ведущих мировых специалистов к обсуждению необходимых стране экономических изменений.

Группа ICU — независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, ICU является лидером по управлению активами в Украине, с более чем 500 млн долл. под управлением. Стратегия ICU также включает инвестиции в венчурные проекты и проблемный долг. Учредители ICU — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07