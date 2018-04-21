Вирішилася доля майбутнього Ярмоленка в "Борусії" – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Керівництво дортмундської “Борусії” вирішило не розлучатися з гравцем збірної України Андрієм Ярмоленком в майбутньому сезоні, передає УНН з посиланням на Kicker.
За підсумками нинішнього сезону, який став невдалим для “джмелів”, керівництво вирішило провести значну “чистку” складу. За даними видання Kicker, власники дортмундського клубу вже склало два списки футболістів.
Ярмоленко потрапив у групу гравців, на яких дортмундці розраховують, як мінімум, в наступному сезоні. Також в цей список потрапили Аканджі, Бюркі, Дауд, Гомес, Кагава, Філіп, Пішчек, Пулішіч, Ройс, Сократіс і Топрак.
Натомість завершити виступи влітку можуть Кастро, Ерік Дурм, Гьотце, Геррейро, Ісак, Роде, Закаду, Сахін, Санчо, Шмельцер, Шюррле, Толян і Вайгль.
Додамо, що українець перейшов в дортмундський клуб минулого літа з “Динамо” за 25 млн. євро.