Решилась судьба будущего Ярмоленко в "Боруссии" - СМИ

По итогам нынешнего сезона, который стал неудачным для “шмелей”, руководство решило провести значительную “чистку” состава. По данным издания Kicker, владельцы дортмундского клуба уже составило два списка футболистов.

Ярмоленко попал в группу игроков, на которых дортмундцы рассчитывают, как минимум, в следующем сезоне. Также в этот список попали Аканджи, Бюрки, Дауд, Гомес, Кагава, Филипп, Пишчек, Пулишич, Ройс, Сократис и Топрак.

Зато завершить выступления летом могут Кастро, Дурм, Гетце, Геррейро, Исаак, Роде, Закаду, Сахин, Санчо, Шмельцер, Шюррле, Толян и Вайгль.

Добавим, что украинец перешел в дортмундский клуб прошлым летом из “Динамо” за 25 млн. Евро.