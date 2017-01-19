Вирішення проблеми із утилізацією сміття у Львові залежить від Президента - А.Гриценко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На думку колишнього міністра оборони України, голови Комітету ВР України з питань нацбезпеки і оборони (2007-2012), лідера партії "Громадянська позиція"Анатолія Гриценка, ситуація, яка склалась із утилізацією сміття у Львові, давно вийшла за межі проблеми міста і її вирішення залежить від вищого керівництва держави, зокрема, Президента України. Таку думку Гриценко висловив у своєму блозі, передає УНН із посиланням на "24 канал".
"Я не є адвокатом Андрія Садового, ми в різних партіях і, в принципі, є політичними конкурентами. Однак у критичній ситуації, що склалася у Львові й навколо Львова, промовчати не можу", – зазначив він.
За словами А.Гриценка, "коли президент (і його уряд) в угарі політичних ігрищ на знищення Садового, разом з його рейтингом і фракцією "Самопоміч", вже явно заступили за червону межу – не лише відповідальності, але й людської моралі. Коли від мстивого президента і його умисної бездіяльності щодня, вже протягом восьми місяців, потерпають сотні тисяч львів'ян".
"Напевно Садовий як міський голова міг і мав би зробити більше для завчасного і системного вирішення проблеми з вивезенням/утилізацією сміття. Пообіцяв на виборах – зроби, врешті це питання політичної відповідальності. Але...
Коли вже сталося лихо і нависла реальна небезпека екологічної катастрофи, коли мер неодноразово звертається за допомогою до президента, уряду – чому замість допомоги, не меру навіть, а сотням тисяч людей, Порошенко і підпорядковані йому порошенки проявляють повну бездушність і безвідповідальність?!" – наголосив політик.
"Врешті, ти ж гарант, маєш захищати людей і їхні права – хіба твої власні політичні ігрища й виборчі розклади/наперстки важливіші від людського горя?!" – написав А.Гриценко.
За його словами, сиутація, коли мер міста змушений просити допомоги за кордоном, оскільки не отримує її від керівництва власної країни, є недопустими.
"Неприпустимо, коли для локалізації екологічної катастрофи міський голова змушений за допомогою звертатися не до власної держави, а до зарубіжних держав, іноземних послів, іноземних міст-побратимів.
Соромно за такого президента і за таку державу, в якій людина, її права і інтереси для найвищих посадовців – не на першому, а на десятому місці", – додав він.