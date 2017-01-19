Решение проблемы с утилизацией мусора во Львове зависит от Президента - А.Гриценко

КИЕВ. 19 января. УНН. По мнению бывшего министра обороны Украины, председателя Комитета ВР Украины по вопросам нацбезопасности и обороны (2007-2012), лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, ситуация, которая сложилась с утилизацией мусора во Львове, давно вышла за пределы проблемы города и ее решение зависит от высшего руководства государства, в частности, Президента Украины. Такое мнение А.Гриценко высказал в своем блоге, передает УНН со ссылкой на "24 канал".