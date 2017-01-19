Решение проблемы с утилизацией мусора во Львове зависит от Президента - А.Гриценко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. По мнению бывшего министра обороны Украины, председателя Комитета ВР Украины по вопросам нацбезопасности и обороны (2007-2012), лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, ситуация, которая сложилась с утилизацией мусора во Львове, давно вышла за пределы проблемы города и ее решение зависит от высшего руководства государства, в частности, Президента Украины. Такое мнение А.Гриценко высказал в своем блоге, передает УНН со ссылкой на "24 канал".
"Я не являюсь адвокатом Андрея Садового, мы в разных партиях и, в принципе, являемся политическими конкурентами. Однако в критической ситуации, сложившейся во Львове и вокруг Львова, промолчать не могу", - отметил он.
По словам А.Гриценко, "когда президент (и его правительство) в угаре политических игрищ на уничтожение Садового, вместе с его рейтингом и фракцией "Самопомич", уже явно заступили за красную черту - не только ответственности, но и человеческой морали. Когда от мстительного президента и его умышленной бездеятельности ежедневно, уже в течение восьми месяцев, страдают сотни тысяч львовян".
"Наверное Садовый как мэр мог и должен сделать больше для заблаговременного и системного решения проблемы с вывозом/утилизацией мусора. Пообещал на выборах - сделай, наконец это вопрос политической ответственности. Но...
Когда случилась беда и нависла реальная опасность экологической катастрофы, когда мэр неоднократно обращается за помощью к президенту, правительству - почему вместо помощи, не мэру даже, а сотням тысяч людей, Порошенко и подчиненные ему порошенки проявляют полную бесчувственность и безответственность?!", - отметил политик.
"Наконец, ты гарант, должен защищать людей и их права - разве твои собственные политические игрища и избирательные расклады/наперстки важнее человеческого горя?!" - Написал А.Гриценко.
По его словам, сиутация, когда мэр города вынужден просить помощи за рубежом, поскольку не получает ее от руководства своей страны, недопустима.
"Недопустимо, когда для локализации экологической катастрофы мэр вынужден с помощью обращаться не к собственному государству, а к зарубежным государствам, иностранным послам, иностранным городам-побратимам.
Стыдно за такого президента и за такое государство, в котором человек, его права и интересы для высших должностных лиц - не на первом, а на десятом месте", - добавил он.