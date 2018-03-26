Віра Савченко: Надію тримають в камері, яка не опалюється
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Народного депутата Надію Савченко в СІЗО утримують в холодній камері, повсюди відеоспостереження. Про це у коментарі журналістам розповіла її сестра Віра Савченко, передає кореспондент УНН.
За словами Віри Савченко, спілкування з сестрою відбувається через адвокатів.
"Те, що камери кругом, тобто, те саме відеоспостереження, як і в будь-якому СІЗО в Російській Федерації. Більше нічого не відомо. Вона попросила додаткову ковдру, тому що холодно – це приміщення не опалюється", - розповіла Віра Савченко те, що їй відомо про умови утримання Надії.
Вона також повідомила, що їх мати у важкому стані, адже її діти - це її опора.
За словами Віри, діюча влада перетворюється на тоталітарний режим, а Глава держави йде шляхом російського президента Володимира Путіна. Тому, вона не вірить, що суд задовольнить апеляційну скаргу на арешт Надії Савченко, яку планують подати адвокати.
"Ні, це ручний суд, ручний суддя", - сказала вона.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.