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Вера Савченко: Надежду держат в камере, которая не отапливается

Вера Савченко: Надежду держат в камере, которая не отапливается

Киев  •  УНН

 • 77807 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Народного депутата Надежду Савченко в СИЗО содержат в холодной камере, повсюду видеонаблюдение. Об этом в комментарии журналистам рассказала ее сестра Вера Савченко, передает корреспондент УНН.

По словам Веры Савченко, общение с сестрой происходит через адвокатов.

"То, что камеры кругом, то есть, то же видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно - это помещение не отапливается", - рассказала Вера Савченко то, что ей известно об условиях содержания Надежды.

Она также сообщила, что их мать в тяжелом состоянии, ведь ее дети - это ее опора.

По словам Веры, действующая власть превращается в тоталитарный режим, а Глава государства идет по пути российского президента Владимира Путина. Поэтому, она не верит, что суд удовлетворит апелляционную жалобу на арест Надежды Савченко, которую планируют подать адвокаты.

"Нет, это ручной суд, ручной судья", - сказала она.

Как сообщал УНН, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Ю.Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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