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Випускники з порушеннями розвитку отримають документи про освіту нового зразка

Випускники з порушеннями розвитку отримають документи про освіту нового зразка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Уряд передбачив кошти на друк додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою для випускників із порушеннями розумового розвитку. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.

Сьогодні, 11 січня, КМУ прийняв постанову згідно з якою уряд передбачив кошти на друк додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою для випускників із порушеннями розумового розвитку.

“У вересні ми прийняли постанову, яка передбачає, що діти з порушеннями розумового розвитку однакового рівня складності отримуватимуть однакові документи про базову загальну середню освіту незалежно від того, навчаються вони в спеціальному закладі, або у звичайній школі в рамках інклюзивного чи інтегрованого навчання. Наразі на це вже передбачено кошти і в 2017 році випускники отримають документи нового зразка”, - зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

До цього часу діти з легкими порушеннями розумового розвитку, що навчаються за спеціальною програмою в спеціальних навчальних закладах та у звичайних школах в рамках інклюзивного чи інтегрованого навчання отримували документи різного зразка.

"Таким чином діти зі спеціальних закладів були дискриміновані. Попри те, що вони проходили спільну для всіх дітей з такими порушеннями програму, їм видавалося звичайне паперове свідоцтво. Натомість діти, що навчалися за спеціальними програмами в звичайних школах, отримували пластикове свідоцтво з додатком, як й учні усіх загальноосвітніх закладів України, але зі спеціальною приміткою", - йдеться в повідомленні.

Зараз усі випускники з легкими порушеннями розумового розвитку отримуватимуть документи про базову загальну середню освіту спільного зразка, але з приміткою “за спеціальною програмою”.

Постановою також передбачено кошти на друк документів для дітей з помірними порушеннями розумового розвитку. Оскільки діти з такими порушеннями не можуть засвоїти спеціальну програму, вони проходять курс навчання, в рамках якого отримують базові знання, необхідні для вирішення побутових завдань та соціальної адаптації. Після закінчення курсу, цим дітям видаватимуть спеціальну довідку “про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою”.

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