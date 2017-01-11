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Выпускники с нарушениями развития получат документы об образовании нового образца

Выпускники с нарушениями развития получат документы об образовании нового образца

Киев • УНН

 • 13512 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Правительство предусмотрело средства на печать приложений к свидетельству о базовом общем среднем образовании по специальной программе для выпускников с нарушениями умственного развития. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.

Сегодня, 11 января, КМУ принял постановление согласно которому правительство предусмотрело средства на печать приложений к свидетельству о базовом общем среднем образовании по специальной программе для выпускников с нарушениями умственного развития.

“В сентябре мы приняли постановление, которое предусматривает, что дети с нарушениями умственного развития одинакового уровня сложности будут получать одинаковые документы о базовом общем среднем образовании независимо от того, учатся они в специальном заведении, или в обычной школе в рамках инклюзивного или интегрированного обучения. Сейчас на это уже предусмотрены средства и в 2017 году выпускники получат документы нового образца”, - отметила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

До этого времени дети с легкими нарушениями умственного развития, обучающиеся по специальной программе в специальных учебных заведениях и в обычных школах в рамках инклюзивного или интегрированного обучения получали документы разного образца.

"Таким образом, дети из специальных заведений были дискриминированы. Несмотря на то, что они проходили общую для всех детей с такими нарушениями программу, им выдавалось обычное бумажное свидетельство. Зато дети, которые учились по специальным программам в обычных школах, получали пластиковое свидетельство с приложением, как и учащиеся всех общеобразовательных учреждений Украины, но со специальной пометкой”, - говорится в сообщении.

Сейчас все выпускники с легкими нарушениями умственного развития получат документы о базовом общем среднем образовании общего образца, но с примечанием “по специальной программе”.

Постановлением также предусмотрены средства на печать документов для детей с умеренными нарушениями умственного развития. Поскольку дети с такими нарушениями не могут усвоить специальную программу, они проходят курс обучения, в рамках которого получают базовые знания, необходимые для решения бытовых задач и социальной адаптации. После окончания курса, этим детям будут выдавать специальную справку “об окончании полного курса обучения по специальной программе”.

Украинские Национальные Новости

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