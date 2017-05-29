Випуск відомого радянського авто хочуть відновити в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Німецький автоконцерн Volkswagen, який володіє правами на бренд «Москвич», вирішив відродити легендарну радянську марку автомобілів, передає УНН з посиланням на сайт автоконцерну.
Німецькі маркетологи розглядають колись відомий бренд в якості нової лінійки бюджетних легкових автомобілів, які розробляються для ринку СНД і країн Східної Європи.
Виробництво може бути налагоджено на заводі Volkswagen в Калузі, так як частина складальних цехів колишнього заводу АЗЛК тепер використовується компанією «Автофрамос» для складання автомобілів Renault, а інша частина «переформатована» в «Технополіс». Останній автомобіль «Москвич 2141» був випущений в 2001 році, а в 2010 підприємство було ліквідовано. З 2009 року правами на бренд «Москвич» володіє Volkswagen.
Права володіння закінчуються в 2021 році.
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