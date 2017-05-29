Выпуск известного советского авто хотят восстановить в России
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Немецкий автоконцерн Volkswagen, который владеет правами на бренд "Москвич", решил возродить легендарную советскую марку автомобилей, передает УНН со ссылкой на сайт автоконцерна.
Немецкие маркетологи рассматривают прежде известный бренд в качестве новой линейки бюджетных легковых автомобилей, разрабатываемых для рынка СНГ и стран Восточной Европы.
Производство может быть налажено на заводе Volkswagen в Калуге, так как часть сборочных цехов бывшего завода АЗЛК теперь используется компанией "Автофрамос" для сборки автомобилей Renault, а другая часть "переформатирован" в "Технополис". Последний автомобиль "Москвич 2141" был выпущен в 2001 году, а в 2010 предприятие было ликвидировано. С 2009 года правами на бренд "Москвич" обладает Volkswagen.
Права владения заканчиваются в 2021 году.
Напомним, Subaru переведет все свои модели на электричество.