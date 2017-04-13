Виплати для 5 млн пенсіонерів зростуть у жовтні вперше за 4 роки - П.Розенко

"Протягом останніх років мінімальний розмір пенсії ми все-таки піднімали, а людям, які отримують пенсії у проміжку між 1400 грн і 4500 грн, протягом чотирьох років жодної індексації не проводилося. А це все-таки більше 5 млн українців. І це дуже важливо, що ми визначилися, що осучаснення пенсій стане одним із елементів пенсійної реформи", - заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Водночас П.Розенко зауважив, що пенсійна реформа, над якою сьогодні працює уряд, охоплює значно ширше коло питань.

"Повноцінна реформа неможлива без запровадження накопичувального рівня і недержавного пенсійного страхування. Адже відповідно до тієї моделі пенсійної системи, яка записана в чинному законодавстві, солідарна частина займає лише 60% від загального розміру пенсії, 30 % - це накопичувальна система, і 10% - недержавне пенсійне страхування. Тому якщо реформувати лише солідарну систему, це все-одно буде лише 60% від того, що реально може отримувати людина, яка виходить на пенсію", - пояснив віце-прем'єр.

Нагадаємо, що у 2017 році для 8 млн пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, пенсія зросте щонайменше на 10%. Перше підвищення розміру мінімальної пенсії відбудеться вже з 1 травня.

Як повідомляв УНН 12 квітня, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що для підвищення пенсій з 1 жовтня додатково потрібно 11-12 млрд грн.