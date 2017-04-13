Выплаты для 5 млн пенсионеров вырастут в октябре впервые за 4 года - П.Розенко

"В течение последних лет минимальный размер пенсии мы все-таки поднимали, а людям, которые получают пенсии в промежутке между 1400 грн и 4500 грн, в течение четырех лет ни одной индексации не проводилось. А это все-таки больше 5 млн украинцев. И это очень важно, что мы определились, что осовременивание пенсий станет одним из элементов пенсионной реформы", - заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

В то же время Розенко отметил, что пенсионная реформа, над которой сегодня работает правительство, охватывает более широкий круг вопросов.

"Полноценная реформа невозможна без введения накопительного уровня и негосударственного пенсионного страхования. Ведь согласно той модели пенсионной системы, которая записана в действующем законодательстве, солидарная часть занимает лишь 60% от общего размера пенсии, 30% - это накопительная система, и 10% - негосударственное пенсионное страхование. Поэтому если реформировать только солидарную систему, это все равно будет лишь 60% от того, что реально может получать человек, который выходит на пенсию", - пояснил вице-премьер.

Напомним, что в 2017 году для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, пенсия вырастет минимум на 10%. Первое повышение размера минимальной пенсии произойдет уже с 1 мая.

Как сообщал УНН 12 апреля, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что для повышения пенсий с 1 октября дополнительно нужно 11-12 млрд грн.