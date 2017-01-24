Винуватця смертельної ДТП затримали на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Правоохоронці затримали у Білій Церкві водія іномарки, який 22 січня поточного року скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця події. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали водія “Mazda”, який 22 січня, о 19.29 годині, на вулиці Коновальця, скоїв наїзд на двох місцевих мешканців, які рухались по узбіччю дороги та, не зупинивши авто, втік з місця ДТП.
Внаслідок наїзду 55-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці пригоди, а 63-річну жінку із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом лівого передпліччя доставлено до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.