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Виновника смертельного ДТП задержали в Киевской области

Виновника смертельного ДТП задержали в Киевской области

Киев • УНН

 • 9840 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Правоохранители задержали в Белой Церкви водителя иномарки, который 22 января текущего года совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали водителя "Mazda", который 22 января, в 19.29 часов, на улице Коновальца, совершил наезд на двух местных жителей, которые двигались по обочине дороги и, не остановив авто, скрылся с места ДТП.

В результате наезда 55-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, а 63-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом левого предплечья доставили в больницу.

По данному факту возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

 

 

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