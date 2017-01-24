Виновника смертельного ДТП задержали в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Правоохранители задержали в Белой Церкви водителя иномарки, который 22 января текущего года совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали водителя "Mazda", который 22 января, в 19.29 часов, на улице Коновальца, совершил наезд на двух местных жителей, которые двигались по обочине дороги и, не остановив авто, скрылся с места ДТП.
В результате наезда 55-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, а 63-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом левого предплечья доставили в больницу.
По данному факту возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.