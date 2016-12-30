Винуватця смертельної ДТП засудили на Тернопільщині

Доведено, що 16 лютого 2016 року близько 20:00 житель районного центру, перебуваючи в стані алкогольного сп‘яніння за кермом автомобіля “Мерседес-Бенц”, скоїв злочин — наїзд на велосипедиста по вул. Українській у м.Шумськ. Від завданих травм потерпілий помер відразу на місці ДТП.

За вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 286 КК України та призначено йому покарання — сім років позбавлення волі із позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів на строк три роки. Також у суді задоволено позови про стягнення по 200 тисяч моральної шкоди в користь кожного із чотирьох дітей загиблого, та двох батьків, що були на його утриманні.