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Виновника смертельного ДТП осудили в Тернопольской области

Виновника смертельного ДТП осудили в Тернопольской области

Киев • УНН

 • 6420 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Тернопольской области осужден виновник дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб велосипедист. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.

Доказано, что 16 февраля 2016 г. около 20:00 житель районного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля "Мерседес-Бенц", совершил преступление - наезд на велосипедиста по ул. Украинской в г.Шумск. От нанесенных травм пострадавший скончался сразу на месте ДТП.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 286 УК Украины и назначено ему наказание - семь лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок три года. Также в суде удовлетворены иски о взыскании по 200 000 морального вреда в пользу каждого из четырех детей погибшего, и двух родителей, которые были на его иждивении.

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