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Винуватця смертельної ДТП судитимуть на Волині

Київ • УНН

 • 8963 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. На Волині судитимуть винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Винуватця смертельної ДТП судитимуть на Волині

Прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 24-річного жителя села Личани Ківерцівського району, який вчинив ДТП зі смертельними наслідками.

Уночі, 13 листопада 2016 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля марки “Рено-Меган” та рухаючись по автодорозі сполученням “Олика-Жорнище” в напрямку смт. Олика, він виїхав на зустрічну смугу руху й наїхав на двох пішоходів.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди один 19-річний пішохід загинув, ще один — отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості,

Не надавши потерпілим допомоги й залишивши їх у небезпеці, винуватець ДТП утік з місця пригоди.

Наразі його обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження та смерть потерпілого, та в залишенні у небезпеці.

Міру покарання йому обере суд.

Як повідомляв УНН, троє людей загинули та ще троє постраждали в ДТП у Дніпрі.

Українські Національні Новини

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