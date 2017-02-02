Виновника смертельного ДТП будут судить на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. На Волыни будут судить виновника смертельного ДТП. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Прокуратура Волынской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 24-летнего жителя села Лычаны Киверцовского района, совершившего ДТП со смертельным исходом.
Ночью 13 ноября 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля марки "Рено-Меган" и двигаясь по автодороге "Олыка-Жорнище" в направлении пгт. Олыка, он выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на двух пешеходов.
В результате дорожно-транспортного происшествия один 19-летний пешеход погиб, еще один - получил телесные повреждения средней степени тяжести,
Не предоставив пострадавшим помощи и оставив их в опасности, виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Сейчас его обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших средней тяжести телесные повреждения и смерть пострадавшего, и в оставлении в опасности.
Меру наказания ему изберет суд.
Как сообщал УНН, три человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Днепре.