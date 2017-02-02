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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Виновника смертельного ДТП будут судить на Волыни

Киев • УНН

 • 8963 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. На Волыни будут судить виновника смертельного ДТП. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Виновника смертельного ДТП будут судить на Волыни

Прокуратура Волынской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 24-летнего жителя села Лычаны Киверцовского района, совершившего ДТП со смертельным исходом.

Ночью 13 ноября 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля марки "Рено-Меган" и двигаясь по автодороге "Олыка-Жорнище" в направлении пгт. Олыка, он выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на двух пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия один 19-летний пешеход погиб, еще один - получил телесные повреждения средней степени тяжести,

Не предоставив пострадавшим помощи и оставив их в опасности, виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Сейчас его обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших средней тяжести телесные повреждения и смерть пострадавшего, и в оставлении в опасности.

Меру наказания ему изберет суд.

Как сообщал УНН, три человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Днепре.

Украинские Национальные Новости

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