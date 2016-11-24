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Винуватця смертельної ДТП судитимуть на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Донеччині судитимуть винуватця дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинуло двоє осіб. Про це УНН повідомили у перс-службі прокуратури Донецької області.

Винуватця смертельної ДТП судитимуть на Донеччині

Встановлено, що трагічна автопригода трапилася 26 вересня поточного року в місті Покровськ. Так, 22-річний житель Мирнограда, керуючи автомобілем “ВАЗ-2107”, здійснюючи рух по другорядній дорозі та під’їжджаючи до нерегульованого перехрестя, виїхав на проїжджу частину головної дороги та не поступився автомобілю “Toyota Highlander”, внаслідок чого скоїв з ним зіткнення. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир “ВАЗ-2107” помер на місці, другий пасажир вказаного автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.

Наразі завершено досудове розслідування за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами що спричинило загибель кількох осіб) КК України завершено та передано до суду для розгляду по суті.

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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