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Виновника смертельного ДТП будут судить в Донецкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Донецкой области будут судить виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Виновника смертельного ДТП будут судить в Донецкой области

Установлено, что трагическое автопроисшествие произошло 26 сентября текущего года в городе Покровск. Так, 22-летний житель Мирнограда, управляя автомобилем "ВАЗ-2107", осуществляя движение по второстепенной дороге и подъезжая к нерегулируемому перекрестку, выехал на проезжую часть главной дороги и не уступил автомобилю "Toyota Highlander", в результате чего совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир "ВАЗ-2107" скончался на месте, второй пассажир указанного автомобиля от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Досудебное расследование по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины завершили и передали в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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