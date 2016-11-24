Виновника смертельного ДТП будут судить в Донецкой области

Установлено, что трагическое автопроисшествие произошло 26 сентября текущего года в городе Покровск. Так, 22-летний житель Мирнограда, управляя автомобилем "ВАЗ-2107", осуществляя движение по второстепенной дороге и подъезжая к нерегулируемому перекрестку, выехал на проезжую часть главной дороги и не уступил автомобилю "Toyota Highlander", в результате чего совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир "ВАЗ-2107" скончался на месте, второй пассажир указанного автомобиля от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Досудебное расследование по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины завершили и передали в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.