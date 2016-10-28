Винуватця смертельної ДТП на Донеччині засудили до 6 років тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Донеччині винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди засуджено до шести років ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що 24 жовтня 2015 року 39-річний мешканець міста Торецька керував належним йому автомобілем ВАЗ-21104, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. В районі селища Новгородське чоловік не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де скоїв зіткнення з велосипедом, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП 62-річний велосипедист загинув на місці.
Після скоєння вказаного злочину винуватець смертельної аварії втік та був оголошений у розшук, проте згодом його було затримано та заарештовано.
Дзержинський міський суд Донецької області визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
Йому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.