Виновника смертельного ДТП на Донетчине приговорили к 6 годам тюрьмы

Установлено, что 24 октября 2015 года 39-летний житель города Торецка управлял принадлежащим ему автомобилем ВАЗ-21104, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В районе поселка Новгородское мужчина не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 62-летний велосипедист погиб на месте.

После совершения указанного преступления виновник смертельной аварии скрылся и был объявлен в розыск, однако впоследствии он был задержан и арестован.

Дзержинский городской суд Донецкой области признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.