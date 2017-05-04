Винуватця п'яної ДТП на Київщині судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Київській області судитимуть винуватця дорожньо-транспортної пригоди, який у стані алкогольного сп’яніння не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерувала обвинувальний акт до суду стосовно 35-річного чоловіка, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди.
Установлено, що один із жителів Кагарлицького району, рухаючись по автодорозі “Київ — Знам’янка”, виїхав на зустрічну смугу, по якій у той час у зустрічному напрямку рухався інший автомобіль.
Внаслідок зіткнення з автівкою, її водій отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження у вигляді перелому ключиці.
Прокурором висунуто зловмиснику обвинувачення за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Як повідомляв УНН, за 6 років в Україні в ДТП загинуло більше 126 тис. людей.