Виновник пьяного ДТП в Киевской области будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киевской области будут судить виновника ДТП, который в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве и направила обвинительный акт в суд по поводу 35-летнего мужчины, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что привело к ДТП.
Установлено, что один из жителей Кагарлицкого района, двигаясь по автодороге "Киев - Знаменка", выехал на встречную полосу, по которой в то время во встречном направлении двигался другой автомобиль.
В результате столкновения с автомобилем, его водитель получил средней тяжести телесные повреждения в виде перелома ключицы.
Прокурором предъявлено злоумышленнику обвинение по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Правонарушителю грозит наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Как сообщал УНН, за 6 лет в Украине в ДТП погибло более 126 тыс. человек.