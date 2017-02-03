Винуватця ДТП, в якій загинули троє людей, судитимуть

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59007 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 144273 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 140202 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 118605 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130427 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84077 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92413 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98504 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89568 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218705 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40233 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17690 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17312 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40366 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 18725 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 140202 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218705 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369233 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 304821 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413240 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9310 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30012 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27001 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 118605 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32194 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Винуватця ДТП, в якій загинули троє людей, судитимуть

Київ • УНН

 • 8846 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо водія “BMW”, через якого загинула сім’я з трьох чоловік поблизу на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Винуватця ДТП, в якій загинули троє людей, судитимуть

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась 10 листопада 2016 року на 114 км автодороги М-14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ”, поблизу с.Половинки Миколаївського району.

Водій автомобіля “BMW-328”, житель Херсонської області, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем “ЗАЗ 1102”, в якому знаходилось шестеро пасажирів, з яких троє дітей віком від 4 до 10 років.

Унаслідок автопригоди загинула сім’я з трьох чоловік з Березанського району — водій та пасажири автомобіля “ЗАЗ 1102” — мати і 4-річна дівчинка. Ще трьох пасажирів автомобілю — жінку та двоє дітей з чисельними травмами госпіталізовано до лікарні.

Того ж дня, відповідно до вимог ст.208 КПК України, водія автомобілю “BMW-328” затримано та за погодженням з процесуальним керівником повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей) КК України. Санкція за цією статтею передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Висновком проведеної автотехнічної експертизи підтверджено наявність вини в діях водія “BMW”.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНН, винуватця смертельної ДТП судитимуть на Волині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,085.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,585.65