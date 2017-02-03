Винуватця ДТП, в якій загинули троє людей, судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо водія “BMW”, через якого загинула сім’я з трьох чоловік поблизу на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась 10 листопада 2016 року на 114 км автодороги М-14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ”, поблизу с.Половинки Миколаївського району.
Водій автомобіля “BMW-328”, житель Херсонської області, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем “ЗАЗ 1102”, в якому знаходилось шестеро пасажирів, з яких троє дітей віком від 4 до 10 років.
Унаслідок автопригоди загинула сім’я з трьох чоловік з Березанського району — водій та пасажири автомобіля “ЗАЗ 1102” — мати і 4-річна дівчинка. Ще трьох пасажирів автомобілю — жінку та двоє дітей з чисельними травмами госпіталізовано до лікарні.
Того ж дня, відповідно до вимог ст.208 КПК України, водія автомобілю “BMW-328” затримано та за погодженням з процесуальним керівником повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей) КК України. Санкція за цією статтею передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.
Висновком проведеної автотехнічної експертизи підтверджено наявність вини в діях водія “BMW”.
Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.
Як повідомляв УНН, винуватця смертельної ДТП судитимуть на Волині.