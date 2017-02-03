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Виновника ДТП, в котором погибли три человека, будут судить

Киев • УНН

 • 8846 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя «BMW», из-за которого погибла семья из трех человек в Николаевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Виновника ДТП, в котором погибли три человека, будут судить

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 10 ноября 2016 года на 114 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", вблизи с.Половинки Николаевского района.

Водитель автомобиля "BMW-328", житель Херсонской области, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем "ЗАЗ 1102", в котором находилось шестеро пассажиров, из которых трое детей в возрасте от 4 до 10 лет.

В результате ДТП погибла семья из трех человек из Березанского района - водитель и пассажиры автомобиля "ЗАЗ 1102" - мать и 4-летняя девочка. Еще трех пассажиров автомобиля - женщина и двое детей с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

В тот же день, в соответствии с требованиями ст.208 УПК Украины, водителя автомобиля "BMW-328" задержано  и по согласованию с процессуальным руководителем сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) УК Украины. Санкция по этой статье предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Заключением проведенной автотехнической экспертизы подтверждено наличие вины в действиях водителя "BMW".

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, виновника смертельного ДТП будут судить в Волынской области.

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