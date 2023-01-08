Вінус Вільямс не зіграє на Australian Open: причина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Колишня перша ракетка світу Вінус Вільямс не зіграє на Australian Open-2023. Тенісистка пропустить перший турнір серії Гренд Слем за рік через травму, яку вона отримала на турнірі WTA 250 в Окленді, повідомляє пресслужба мейджора, передає УНН.
Деталі
У грудні організатори Australian Open надали Вільямс wild card до основної сітки змагань. Наразі запрошення нададуть Кімберлі Біррелл із Австралії.
На початку січня Вінус здобула першу перемогу за півтора роки в одиночному розряді, обігравши співвітчизницю Кеті Волинець у першому колі турніру в Окленді.
У 1/8 фіналу Вільямс поступилася китаянці Чжу Лінь.
Довідка
Australian Open-2023 відбудеться у Мельбурні з 16 по 29 січня.