Винус Уильямс не сыграет на Australian Open: причина

Детали

В декабре организаторы Australian Open предоставили Уильямс wild card в основную сетку соревнований. Сейчас приглашение предоставят Кимберли Биррелл из Австралии.

В начале января Винус одержала первую победу за полтора года в одиночном разряде, обыграв соотечественницу Кэти Волынец в первом круге турнира в Окленде.

В 1/8 финала Уильямс уступила китаянке Чжу Линь.

Справка

Australian Open-2023 состоится в Мельбурне с 16 по 29 января.