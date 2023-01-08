Винус Уильямс не сыграет на Australian Open: причина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс не сыграет на Australian Open-2023. Теннисистка пропустит первый турнир серии Грэнд Слэм за год из-за травмы, которую она получила на турнире WTA 250 в Окленде, сообщает пресс-служба мэйджора, передает УНН.
Детали
В декабре организаторы Australian Open предоставили Уильямс wild card в основную сетку соревнований. Сейчас приглашение предоставят Кимберли Биррелл из Австралии.
В начале января Винус одержала первую победу за полтора года в одиночном разряде, обыграв соотечественницу Кэти Волынец в первом круге турнира в Окленде.
В 1/8 финала Уильямс уступила китаянке Чжу Линь.
Справка
Australian Open-2023 состоится в Мельбурне с 16 по 29 января.