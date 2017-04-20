Вино стало найдохіднішим із альтернативних активів у минулому році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У минулому році найдохіднішим із альтернативних активів стало вино. Про це повідомляє міжнародна консалтингова компанія Knight Frank у своєму щорічному звіті The Wealth Report, передає УНН.
Як вказано у звіті, вартість колекційних вин за 2016 рік зросла на 24%, обігнавши індекс міжнародної групи історичних автомобілів HAGI Top Index, який показав за той же період зростання всього на 9%.
При цьому за десять років вартість винних активів зросла на 267%, поступившись якраз лише раритетним автомобілям, які подорожчали на 457%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, американці назвали найкращим українське вино від ТМ "Коктебель".