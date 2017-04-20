Вино стало самым доходным из альтернативных активов в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В прошлом году самым доходным из альтернативных активов стало вино. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank в своем ежегодном отчете The Wealth Report, передает УНН.
Как указано в отчете, стоимость коллекционных вин за 2016 год выросла на 24%, обогнав индекс международной группы исторических автомобилей HAGI Top Index, показавший за тот же период рост всего в 9%.
При этом за десять лет стоимость винных активов выросла на 267%, уступив как раз лишь раритетным автомобилям, которые подорожали на 457%.
Напомним, как сообщал УНН, американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ “Коктебель”.