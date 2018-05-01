Біля пам'ятника Коцюбинському у Вінниці 16-річну дівчину травмувала бетонна плита
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Біля пам'ятника Коцюбинському у Вінниці 16-річна дівчинка отримала черепно-мозкову травму, яку спричинив удар бетонної плити. Про це УНН повідомила начальник відділу комунікації ГУНП у Вінницькій області Ганна Олійник.
Так, інформація про те, що у дівчинки черепно-мозкова травма, надійшла до поліції від лікарні, куди доставили постраждалу.
"Дівчинка знаходилася біля пам’ятника Коцюбинському. Біля лавочок там розташовані бетонні плити. Попередньо, дівчинка стала на край однієї з бетонних плит. Іншим краєм її травмувало. Тобто ця плита перевернулася. Відомості про подію внесли в Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень. Будуть встановлюватися обставини травмування", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі на пішохода опустився підіймач сміттєвозу, внаслідок чого чоловік загинув.