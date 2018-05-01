Возле памятника Коцюбинскому в Виннице 16-летнюю девушку травмировала бетонная плита

Так, информация о том, что у девочки черепно-мозговая травма, поступила в полицию от больницы, куда доставили пострадавшую.

"Девочка находилась возле памятника Коцюбинскому. Возле лавочек там находятся бетонные плиты. Предварительно, девочка стала на край одной из бетонных плит. Другим краем ее травмировало. То есть эта плита перевернулась. Сведения о происшествии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Будут устанавливаться обстоятельства травмирования", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье на пешехода опустился подъемник мусоровоза, в результате чего мужчина погиб.