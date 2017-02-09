Вінницького посадовця судитимуть за привласнення майже мільйона грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Вінниччині судитимуть керівника підприємства за привласнення та розтрату майже мільйона грн товариства. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Вінницькою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт за фактом привласнення коштів підприємства, вчинених екс-директором одного з товариств з обмеженою відповідальністю.
Так, досудовим слідством встановлено що, шляхом зловживання службовим становищем, директор товариства, умисно вчинив розтрату та привласнення чужого майна, а саме: грошових коштів на загальну суму майже 910 тис. гривень.
Крім того, у прес-службі прокуратури зауважили, що раніше до Вінницького міського суду скеровано обвинувальний акт відносно того ж директора за ч.2 ст.191 КК України, за звинувачення у протиправному привласненні коштів товариства на суму майже 23тис гривень.
Як повідомляв УНН, посадовець у Запоріжжі розтратив понад 1 млн грн при будівництві мостів через Дніпро.