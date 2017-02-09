Винницкого чиновника будут судить за присвоение почти миллиона грн

Винницкой прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение по факту присвоения средств предприятия, совершенных экс-директором одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Так, досудебным следствием установлено, что путем злоупотребления служебным положением, директор общества, умышленно совершил растрату и присвоение чужого имущества, а именно: денежных средств на общую сумму почти 910 тыс. гривен.

Кроме того, в пресс-службе прокуратуры отметили, что ранее в Винницкий городской суд было направлено обвинительное заключение в отношении того же директора по ч.2 ст.191 УК Украины, по обвинению в противоправном присвоении средств общества на сумму почти 23 тыс. гривен.

Как сообщал УНН, чиновник в Запорожье растратил более 1 млн грн при строительстве мостов через Днепр.