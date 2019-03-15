Вінник: за Постановою Уряду Тимошенко було відчужено надзвичайно велику кількість військового майна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. За Постановою 1135 Уряду Юлії Тимошенко було відчужено надзвичайно велику кількість військового майна. Про це, на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 рік, наголосив народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка”, Голова комісії Іван Вінник, передає УНН із посиланням на прес-службу БПП.
“Сьогодні ми розглядатимемо Постанову Уряду Тимошенко 1135 від 14 жовтня 2009 року, зміст якої полягає в наступному: за ремонт військової техніки дозволили розраховуватися з підрядниками військовою технікою. Отже, умовно, за один літак розраховувалися передачею трьох інших літаків. Це умовне порівняння, але факти, які ми отримали у вигляді документів, нарядів Міністерства оборони і оборонних підприємств, саме про це і свідчать”, — наголосив Голова комісії.
Також він зауважив, що ці документи доступні і з ними можна ознайомитися.
“Наприклад, маємо заводські номери літаків Міг- 29, які зберігалися на підприємствах, що в подальшому їх ремонтували, ми маємо номера двигунів до цих літаків. Тобто, є документи, які будуть оприлюднені на сайті комітету (Комітет з питань національної безпеки і оборони — ред) або сайту ВР, для якомога ширшого ознайомлення усіх бажаючих. Також ці документи увійдуть в кінцевий звіт нашої комісії”, — зазначив парламентар.
Резюмуючи сказане, Іван Вінник наголосив, що по Постанові 1135 уряду Юлії Тимошенко було відчужено надзвичайно велику кількість військового майна і фрагмент з літаками один із багатьох.