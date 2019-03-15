Винник: по Постановлению Правительства Тимошенко отчуждено чрезвычайно большое количество военного имущества
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По Постановлению 1135 Правительства Юлии Тимошенко было отчуждено чрезвычайно большое количество военного имущества. Об этом на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год, заявил народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко", Председатель комиссии Иван Винник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.
"Сегодня мы будем рассматривать Постановление Правительства Тимошенко 1135 от 14 октября 2009 года, смысл которого заключается в следующем: за ремонт военной техники позволили рассчитываться с подрядчиками военной техникой. Итак, условно, за один самолет рассчитывались передачей трех других самолетов. Это условное сравнение, но факты, которые мы получили в виде документов, нарядов Министерства обороны и оборонных предприятий, именно об этом и свидетельствуют", - подчеркнул Председатель комиссии.
Также он отметил, что эти документы доступны и с ними можно ознакомиться.
"Например, есть заводские номера самолетов МиГ29, которые хранились на предприятиях, в дальнейшем их ремонтировали, мы имеем номера двигателей к этим самолетам. То есть, есть документы, которые будут размещены на сайте комитета (Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны - ред) или сайта ВР, для более широкого ознакомления всех желающих. Также эти документы войдут в окончательный отчет нашей комиссии", - отметил парламентарий.
Резюмируя сказанное, Иван Винник отметил, что по Постановлению 1135 правительства Юлии Тимошенко было отчуждено чрезвычайно большое количество военного имущества и фрагмент с самолетами один из многих.