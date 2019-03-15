Винник: по Постановлению Правительства Тимошенко отчуждено чрезвычайно большое количество военного имущества

"Сегодня мы будем рассматривать Постановление Правительства Тимошенко 1135 от 14 октября 2009 года, смысл которого заключается в следующем: за ремонт военной техники позволили рассчитываться с подрядчиками военной техникой. Итак, условно, за один самолет рассчитывались передачей трех других самолетов. Это условное сравнение, но факты, которые мы получили в виде документов, нарядов Министерства обороны и оборонных предприятий, именно об этом и свидетельствуют", - подчеркнул Председатель комиссии.

Также он отметил, что эти документы доступны и с ними можно ознакомиться.

"Например, есть заводские номера самолетов МиГ29, которые хранились на предприятиях, в дальнейшем их ремонтировали, мы имеем номера двигателей к этим самолетам. То есть, есть документы, которые будут размещены на сайте комитета (Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны - ред) или сайта ВР, для более широкого ознакомления всех желающих. Также эти документы войдут в окончательный отчет нашей комиссии", - отметил парламентарий.

Резюмируя сказанное, Иван Винник отметил, что по Постановлению 1135 правительства Юлии Тимошенко было отчуждено чрезвычайно большое количество военного имущества и фрагмент с самолетами один из многих.