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Вінничанин отримав 11 років тюрми за вбивство, скоєне у нападі люті

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. За вбивство найближчих 11 років чоловік проведе у тюрмі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області, передає УНН.

“Судовий розгляд вказаного кримінального провадження тривав майже пів року й за його результатами суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. З урахуванням часткового визнання ним вини, призначив покарання у виді 11 років позбавлення волі з яким прокуратура погодилась”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначаєится, у ході судового розгляду обвинуваченням було повністю доведено вину чоловіка, який у 2017 році, у дні святкування Івана Купала, перебуваючи поблизу залізничної станції в смт. Рудниця Піщанського району, на підставі раптово виниклого конфлікту, вдарив ножем у грудну клітину місцевого жителя, від якого останній помер на місці події.

У подальшому, з метою уникнення від відповідальності, зловмисник зник з місця події. Проте, за результатами проведених правоохоронними органами слідчих та розшукових заходів, у жовтні 2017 року, був затриманий у Кіровоградській області.

У результаті Чернівецький районний суд м.Могилів-Подільський Вінницької області підтримав кримінальне провадження за звинуваченням 40-річного чоловіка в умисному вбивстві 21-річного хлопця.

Нагадаємо, поліція вивчає випадок немотивованої агресії двох юнаків під м. Васильків у Київській області.

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