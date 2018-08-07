Винничанин получил 11 лет тюрьмы за убийство, совершенное в приступе ярости
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. За убийство ближайших 11 лет мужчина проведет в тюрьме. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.
"Судебное разбирательство указанного уголовного производства продолжался почти полгода и по его результатам суд признал виновным обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. С учетом частичного признания им вины, назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с которым прокуратура согласилась ", - говорится в сообщении.
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Как зазначаеится, в ходе судебного разбирательства обвинению было полностью доказана вина человека, который в 2017 году, в дни празднования Ивана Купала, находясь вблизи железнодорожной станции в пгт. Рудница Песчанского района, на основании внезапно возникшего конфликта ударил ножом в грудную клетку местного жителя, от которого последний скончался на месте происшествия.
В дальнейшем, с целью избежания ответственности, злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако, по результатам проведенных правоохранительными органами следственных и розыскных мероприятий, в октябре 2017 года, был задержан в Кировоградской области.
В результате Черновицкий районный суд г. Могилев-Подольский Винницкой области поддержал уголовное производство по обвинению 40-летнего мужчину в умышленном убийстве 21-летнего парня.
Напомним, полиция изучает случай немотивированной агрессии двух юношей под г.. Васильков в Киевской области.