Винищувачі ВПС США прибули на військові навчання у Європу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 ккітня. УНН. Військово-повітряні сили США відправили винищувачі F-35А “Лайтнінґ” II ( F-35A Lightning II) до Європи. Про це повідомляється на веб-сторінці Міністерства оборони США, передає УНН.
“Пряма присутність F-35 підтримує мій пріоритет мати готові сили тут, в Європі”, — сказав верховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті.
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“Ці літаки, а також, що більш важливо, чоловіки і жінки, які управляють ними, зміцнюють потенціал і можливість нашого альянсу НАТО,” - додав він.
Так, винищувачі візьмуть участь у навчаннях в межах “Європейської ініціативи впевненості” разом з іншими літаками США та НАТО, що базуються в Європі.
Літаки та персонал будуть залишатися у Європі протягом декількох тижнів.