Истребители ВВС США прибыли на военные обучение в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ккитня. УНН. Военно-воздушные силы США отправили истребители F-35А “Лайтнинґ” II (F-35A Lightning II) в Европу. Об этом сообщается на веб-странице Министерства обороны США, передает УНН.
“Прямая присутствие F-35 поддерживает мой приоритет иметь готовые силы здесь, в Европе,” — сказал верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти.
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“Эти самолеты, а также, что более важно, мужчины и женщины, которые управляют ими, укрепляют потенциал и возможность нашего альянса НАТО,” — добавил он.
Так, истребители примут участие в учениях в рамках “Европейской инициативы уверенности” вместе с другими самолетами США и НАТО, базирующиеся в Европе.
Самолеты и персонал будут оставаться в Европе в течение нескольких недель.