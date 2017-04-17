Истребители ВВС США прибыли на военные обучение в Европу

“Прямая присутствие F-35 поддерживает мой приоритет иметь готовые силы здесь, в Европе,” — сказал верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша и США начали совместные военные учения

“Эти самолеты, а также, что более важно, мужчины и женщины, которые управляют ими, укрепляют потенциал и возможность нашего альянса НАТО,” — добавил он.

Так, истребители примут участие в учениях в рамках “Европейской инициативы уверенности” вместе с другими самолетами США и НАТО, базирующиеся в Европе.

Самолеты и персонал будут оставаться в Европе в течение нескольких недель.